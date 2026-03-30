ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಗರಸಭೆ ಆವರಣದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ' ಎಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಬಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮೂಹ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ಧೀರಜ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಸಹ ಗಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಸೌರಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಯನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಇದೇರೀತಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಎದುರಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವವರು ಫೌಂಟೇನ್ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಲ್ಲವಿ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಳವಿರಘುನಂದನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ನಾಗೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ನೇಹಾ ಸಂತೋಷ್, ಐಎಸ್ಒ ಸೋನಾಲಿಯಾ ನಟರಾಜ್, ಎಡಿಟರ್ ನವ್ಯ ಅಮಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>