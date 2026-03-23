‘ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗವಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಯವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪಂಡಿತ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಾನವಿ ವಿದ್ಯಾಧರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ ಗವಾಯಿ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಪಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಒಲಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಕರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಯು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ವಂದಲಿ, ಗಾಯಕ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಉದಯ ದೇಸಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ವಂದಲಿ, ರಾಘವ ಕಮ್ಮಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸುತ್ತಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-24-1759117102