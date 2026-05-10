ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 12ಕ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 12 ರಂದು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಕ್ಕುರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಗಾಯಕಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಾಡದೇವರಮಠ, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್ಲಭಕ್ಷ್ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಾನಂದ ಕೂಡ್ಲಮಠ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಅವರು ಕೊಳಲು ವಾದನ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಡಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260510-24-1608000922