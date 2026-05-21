‘ವಚನಗಳು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರ’

ಧಾರವಾಡ: ವಚನಗಳು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ.ಸಾ.ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸ್ವರಸೇನ ಪಂಡಿತ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗುರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪಂ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗುರವ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಚನ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜರುಗಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ವಚನಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗುರು ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಾಡದೇವರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಚನ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಚನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ನೀರಲಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದಾಗ ವಚನಗಳ ಭಂಡಾರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತವರು ಶರಣರು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಲೆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಚನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದರು ಎಂದರು.

ಶಶಿಧರ ಸಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯಕುಮಾರ ಗುರವ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ, ರಘುನಾಥ ನಾಕೋಡ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗುರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ