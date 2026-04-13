2008ರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಆಶಾ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಗತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ಕಲಾ ರಸಿಕರು ಈಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಎಲ್.ಕೆ.ಆಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಆಶಾ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>'ಅಂದು ಆಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. 'ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ' 'ದಮ್ ಮಾರೊ ದಂ' ದಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದು ವರಿಯಿತು. ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯಗಳಿಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಡು, ನೃತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಶಾ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು' ಎಂದು ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಹಿರಾಜ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯೇ ಅಂದು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಎಲ್.ಕೆ.ಆಡ್ವಾಣಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಗುವುದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದು ಆಶಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಸದೌತಣವನ್ನೇ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>