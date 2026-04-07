‘ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾತಂಗ ಮುನಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತಂಗ ಮುನಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸರಾಗ, ತಾಳ ನೀಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಟರಿ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಗ, ತಾಳ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಜುಳು ಜುಳು ನಿನಾದ, ಸುಯ್ ಎಂದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಸುನಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತಂಗ ಮುನಿಗಳು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರಾಗ, ಹೊಸ ತಾಳ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ರಾಗ–ತಾಳಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾತಂಗಮುನಿಯವರನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಗೀತ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು, ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ, ಮಳೆ ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿವ್ಯೌಷಧಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲೂರು ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಆರ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್.ಆನಂದಶೆಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ಸುಂದರರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ವರುಣ್, ಜೆ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಟಿ. ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗೌರೀಶ್, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಜೋಗಪ್ಪ, ಎಚ್.ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್, ದೇವರಾಜಮೂರ್ತಿ, ನಾಗಸುಂದರಮ್ಮ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಚ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಅಭಿಷೇಕ್, ನವೀನ್, ಎನ್.ಜಗದಾಂಬ, ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ, ಎಂ.ಬಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪಿ.ಎಂ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಗದಾಂಬ, ಟಿ.ಸುಲೋಚನ, ಶಶಿಪ್ರಕಾಶ್, ರಮಾ, ಕವಿತಾ, ವೇದಪುಷ್ಪ, ಅಶ್ವಿನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಾದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಸೀತಮ್ಮ, ಬಿ. ಮಂಜುಳಾ, ಎಚ್.ಟಿ. ಸೌಮ್ಯ, ಎಂ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಎಂ. ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ, ವೇದಪುಷ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>