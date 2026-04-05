‘ಒತ್ತಡರಹಿತ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಜಂಜಾಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಎಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡರಹಿತ ರಹಿತ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಕೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಿಭಾಗಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಸಂತ ಸಂಗೀತ ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ರಂಗಕಲೆಗಳು ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮಮತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ. ದಿನೇಶ್, ಎಸ್. ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸದುರ್ಗದ ಒ. ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಬೋಸೆ ದೇವರಹಟ್ಟಿಯ ಎನ್. ಮಂಜಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದವರು ಕನ್ನಡ ಗೀತ ಗಾಯನ, ಫೀಲಾಪುರದ ಆರ್. ಕಂಠೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದವರು ರಂಗಗೀತೆ ಗಾಯನ, ಹಿರಿಯೂರಿನ ಟಿ. ಸುಲೋಚನಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಎಚ್. ವೇದಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ, ಎಚ್.ಆರ್. ಗೀತಾರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಚ್. ಟಿ. ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ, ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಆರ್. ಹೇಮಲತಾ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾದತ್, ಬಸವರಾಜ್ ಟಿ. ಬೆಳಗಟ್ಟ, ಗಂಗಾಧರ್, ದೇವಿಕಾ, ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಪ್ಪ, ವಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕ ಎನ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಬಲಾ ವಾದಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಸ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ನವೀನ್, ಈ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಂಜೀವ್, ಶರಣಪ್ಪ, ಜಯಶ್ರೀ, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್, ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್, ಆರ್. ಕುಮಾರ್, ಅನಿತಾಕುಮಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ನೂತನ್, ರೇವಣ್ಣ, ಶಿವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>