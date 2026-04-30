‘ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ’

ಹೊನ್ನಾವರ: 'ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ಸನಿಹದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನುಭವ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವೂ ಹೌದು' ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಕಾನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಲಾದ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲದ ಸಂಗೀತ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಾತಿ, ಮತ, ದೇಶಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾಷೆ ಸಂಗೀತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ನಿಹಾರಿಕಾ ಭಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಸಂಯೋಜಕ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಕಲಭಾಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಾಗರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪಾಲಕರಾದ ಮಾನಸಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮೂಡಲಮನೆ ಶಿಬಿರದ ಕುರಿತ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಸತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>