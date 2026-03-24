ಗಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ತೊರವಿಗೆ ‘ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಮ್ಮಾನ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಗಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ತೊರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗದುಗಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸಿದ್ದ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರಾ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ 'ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಮ್ಮಾನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ, ಲಯ, ತಾಳ ಸಿದ್ದಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಗೀತದಿಂದ ಗುರುಗಳ, ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪಂ. ರಾಜಗುರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಎಸ್.ಪಿ. ಬಳಿಗಾರ ಅವರಿಗೆ 'ನರರೋಗ ಸರ್ವಜ್ಞ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗದಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ 'ಕವಿ ಕೈಲಾಶ್ರೀ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರುಸಾವಿಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಮಠ, ಉದ್ಯಮಿ ವಿನಾಯಕ ಹಬೀಬ, ಶಂಕರಸಾ ಬದ್ದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>