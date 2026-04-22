ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಈಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವರಾಂಜಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್, 'ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ, ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆ, ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ವೇರ್ಣೆಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಠಲ ಪಡಸಲಗಿ, ರಾಹುಲ ಸಿಂದಗಿ, ಮಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ರಮ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರ ಪುರೋಹಿತ, ರೇಷ್ಮೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರವಿಚಂದ್ರ ದೋಡಿಹಾಳ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಾಲಿಕಾರ, ವಿನಯ ಸಜ್ಜನರ, ಮುರುಗೇಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಅಜಯ್ ಬಾಯಕೇರಿಕರ, ಮಂಜು ವೇರ್ಣೆಕರ, ಅನುಷಾ ವೇರ್ಣೆಕರ, ವೇಣು ಮಾಧವ, ಅಭಿಷೇಕ ಬೆಳಮಕರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-24-341641758</p>