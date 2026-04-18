ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ಮರಣೆ, ಗಾಯನ, ಸತ್ಕಾರ ಇಂದು

ಇಳಕಲ್ : ಗಾಯಕ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ 13ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.18ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಅಂಬಣ್ಣ ದೇವಗಿರಿಕರ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹರಂಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸತತ 13ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಬಿಎಸ್ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕರಿಂದ ಗಾಯನ, ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಳಕಲ್ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು, ಶಿರೂರಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ ಸಾರ್ಥವಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಗುಣಾದೇವಿ ಸಪ್ಪಂಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಭಮಸಾಗರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಗಿರಿಕರ, ಸ್ನೇಹರಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಠದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>