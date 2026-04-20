ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

<p>ಇಳಕಲ್ : ‘ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಧುರ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು’ ಎಂದು ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಗಿರಕರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹರಂಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಗಾಯಕ ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರ 13ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಗಾಯನ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ 7 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ರವೀಂದ್ರ ದೇವಗಿರಿಕರ ಅವರಂತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಂಶಾಕೃತಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಿಬಿಎಸ್ ಅವರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಗಿರಿಕರ ಅವರು ಸತತ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಬಿಎಸ್ ಅವರ ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ರಸದೌತಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಗುಣಾಬಾಯಿ ಸಪ್ಪಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಮಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರವಿಂದ್ರ ದೇವಗಿರಕರ, ಸ್ನೇಹರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಮಠದ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಕಠಾರೆ, ಪರುಶರಾಮ ಪವಾರ, ನರಸಿಂಗ ಕಾಟವಾ, ಸುರೇಶ ರಾಯಬಾಗಿ, ಜಗದೀಶ ಕಾಟವಾ, ಪರಶುರಾಮ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಗಂಜಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಗೂಳಿ, ಸ್ವಾತಿ ನಾಲತವಾಡ, ಆಮುನಾ ಕಾಟವಾ ಪಿಬಿಎಸ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತೋಟದ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಾದೇವ ಕಂಬಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಕಠಾರೆ ಕಠಾರೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-19-24716281</p>