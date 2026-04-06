ಋತು ಆಧರಿತ ಬದುಕು ಭಾರತೀಯರ ಶಕ್ತಿ

ಶಿರಸಿ: 'ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಋತುಮಾನಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಜೀವನಕ್ರಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಆರ್.ಗಣೇಶ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರಂಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಋತುಗಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಭರತ ಭೂಮಿಯು ಸನಾತನ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವೇದಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಋತುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಡಗನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವನ್ನಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಋತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಕ್ರಮ ರೂಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ವೇದ-ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಋತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಗಾಢವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿರಸಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಕಲಾಸಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರ ಋತು ಮತ್ತು ಗಾನದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ಆಡುಕಳ, ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅವರು ಋತುಗಾನದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ, ಶಾರದಾ ಕಾಟೋಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>