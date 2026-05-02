‘ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳೇ ತತ್ವಪದ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವ ಜಾನಪದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತತ್ವಪದಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಆಲಗೂಡಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೀರಗಾಸೆ ಪುರವಂತಿಕೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಳಿಜೋಳದ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಧುಲಗೆ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಪಾಂಚಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಭೂಸನೂರ, ಈರಣ್ಣ ತಡಕಲ್, ಮಾಳಪ್ಪ ಹಿರೇಪೂಜಾರಿ, ವೀರಸಂಗಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಾ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಕಾಡಪ್ಪಗೋಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಲಾಲಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇವಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂಟನೂರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಥಾ–ಕಿರ್ತನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ವಚನ ಗಾಯನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾ ರಾಜನಾಳ, ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನವನ್ನು ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ತೋಟಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೀರಾ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಸಾಬ್ ಜಾನಪದ, ದಾಸವಾಣಿಯನ್ನು ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಡಿ. ಮಠ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಜೋಗೂರ, ಕಾಂಚನಾ ಎಸ್. ಸಂಗೋಳಗಿ, ಸುಧಾಕರ ಬಿ. ಸಂಗೋಳಗಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಚೇತನ ಬೀದಿಮನಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಗೋಟೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>