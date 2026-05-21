‘ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಸ್.ವಿ.ದೇಶಮುಖ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಶ್ರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾದೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಯ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದತ್ತರಾಜ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಣ್ಣೂರ, ಸಂಗಮೇಶ ನೀಲಾ, ತೋಟಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಶರಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕಲ್ಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಹೂಗಾರ, ಮನೋಹರ ಟೇಂಗಳಿ, ಪೂಜಾ ಮಡಿವಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಎಸ್.ಎಂ., ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂಬಲಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಹೂಗಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-34-1407692267</p>