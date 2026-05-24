ಕಲಬುರಗಿ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗಿನ ದೀಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೂಲದ ಗಾಯಕಿ ಡಿಜೆ ಸನಾ ಇಳಿದರು. 'ಸನಾ ಸನಾ...' ಎಂಬ ಕೂಗಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಸನಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯವರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು.</p>.<p>ಇಡೀ ಸಂಜೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸನಾ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು 'ಐ ಲವ್ ಯೂ ಸನಾ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸನಾ ಸಹ 'ಲವ್ ಯೂ ಟೂ' ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳು ಡಿಜೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ತಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭರ್ತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಸನಾ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುವ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೊಂಟ ಬಳಕಿಸುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 'ವಾಹ್'... ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತುಂಬಿದ ಕೂಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>