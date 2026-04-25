ಡಾ.ರಾಜ್‌ ಹಾಡುಗಳ ಅನುರಣನ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಲೋಕೇಶ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹೇ... ದಿನಕರ, ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ.. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೇರಿದ್ದವರ ಗಮನವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ ಅವರು ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ... ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಿಕರ ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದನಾರಿ... ಜಗವೇ ಒಂದು ರಣರಂಗ, ನಿನ್ನ ಮನವೂ ಸೇರಿತು... ಹೀಗೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಹಾಡುಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಮೂಹ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೇಲಿತು.</p>.<p>ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಲಕವಿಟ್ಟಂತೆ, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಬರೋಬರಿ 28ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಾಯಕರ ಕಂಠದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹತ್ತಾರು ಹಾಡುಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದವು. ಕೇಳುಗರ ಹೃನ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿದವು.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುಶಾಲನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಲೋಕೇಶ್ ಸಾಗರ್, ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕುಶಾಲನಗರದ ಸಂಜಯ್, ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿ, ಬಸವರಾಜು,, ಪುಷ್ಪ ಶಿವರಾಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುಪ್ರಿತಾ, ಸುಮನ್ ಹೀಗೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಕರು ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ. ಉ.ರಾ.ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಈ ಗೀತಾ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಕಲಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಉ.ರಾ.ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಗುಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಮಾತು ನುಡಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಪಾಗಿ, ಕಂಪಾಗಿ, ತಂಪಾಗಿ, ನಯ, ವಿನಯ, ಅಭಿನಯ, ನಾಯಕ, ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ‘ಅಣ್ಣಾವ್ರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಸಾಗರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಿಂಗಳ (ಮಾಸದ) ನೆನಪು’ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸೂರಜ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲತಾ ಬಂಗೇರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಬೆಕಲ್ ನವೀನ್, ಜಯಕುಮಾರ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಿಗ್ಗಾಲು ಗಿರೀಶ್, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಮಣಜೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮರ್ಥ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಕುಶಾಲನಗರ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ, ಉ.ರಾ.ನಾಗೇಶ್, ಸಾಹಿತಿ ಕಿಗ್ಗಾಲು ಗಿರೀಶ್, ಮಣಜೂರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-51-772539760</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>