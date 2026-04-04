ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಾಸಂಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ದೊಡ್ಡೇಶ ಯಲಿಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಸಂಗೀತ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಸುಖ, ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನುವ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೂದಲೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೊನ್ನುರಸಾಬ್ ಭೈರಾಪುರ, ಪರಶುರಾಮ ನಾಯಕ, ರೇವಣಸಿದ್ದಸಾ ಶಿದ್ಲಿಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಲಾವಿದರಾದ ನಾಗರಾಜ ಶ್ಯಾವಿ, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಯುವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ್, ವೈದೇಹಿ ವ್ಯಾಸಮುದ್ರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಹಿರೇಮಠ, ಸ್ಪಂದನಾ, ತಿಪ್ಪೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ದೀಕ್ಷಾ ಹೆಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ