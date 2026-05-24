‘ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ ಸಮಾಜ ಬೆಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿ’

ಕುಷ್ಟಗಿ: 'ಸಂಗೀತ ಜಾತಿ ಮತದ ಬೇಲಿ ದಾಟಿದ, ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಪಂಡಿತ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು 'ಗಾನ ಸಂಭ್ರಮ' ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಮನಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಜೀರ್ ಗೋನಾಳ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದ್ದಾನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಕರಿಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವುದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರೂ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು ವಿರಳ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಯೋಜಕ ವಜೀರ್ ಬಿ. ಗೋನಾ, ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ ಕೆಂಗಾರಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ ಅವಳಿ, ಗಾಯಕಿಯರಾದ ಅರ್ಪಿತಾ ವೇಣು, ರಶ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗರಾಜ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಆಲಮೇಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಸಬಿ, ನಾಗರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-35-396259103</p>