ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಗಾನ ಲೀಲೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ‘ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ...’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಗಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇಳುಗ ವೃಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಾಯಕ ಬಿ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ‘ಉಳುವಾ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಹಾಡು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಹಾಡು, ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ‘ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು’ ಹಾಡನ್ನು, ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ರಾಜ್ ಸೋದರರು ‘ನೂರು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು, ಗಾಯಕಿ ಹೇಮಾ ಅಜಿತ್ ಅವರು ‘ದೂರಾ ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವ ಬಾರಾ’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು, ಕೆ.ವಿ.ರವಿ ಅವರು ‘ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಕೆ.ವಿ.ಉಮೇಶ್ ಅವರು ‘ನೂರು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ ಹಾಡನ್ನು’ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಗಾಯಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸಗವಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಗಂಗಮ್ಮ ರಾಚಪ್ಪ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ‘ಕುವೆಂಪು ಗೀತ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ದತ್ತಿದಾನಿ ಸ್ನೇಹ ಬಸಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದತ್ತಿ ಇಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುವಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ.ಕೇಶವಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಸಂದೇಶ ತಲುಪಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭವಾದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರ ಕೊರತೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಯಕರು ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿದ್ದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಗಾಯಕರು ಹಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ಚಿದ್ವಿಲಾಸ್ ಅವರು ‘ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕುವೆಂಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಿದವರು ಕುವೆಂಪು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮ.ನ ವೆಂಕಟ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕುವೆಂಪು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಅವರ ಲೇಖನಗಳು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ ಲಿಯಾಕತ್ ಆಲಿಯವರಿಗೆ ಸಭೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಕೆ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೇವತಿ ರಮೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಲೇಮಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-51-1628507079</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>