‘ಕಾವೆಂಶ್ರೀ ಕಾವ್ಯಯಾನ’ ನಾಳೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.14ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ 'ಕಾವೆಂಶ್ರೀ ಕಾವ್ಯಯಾನ' ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ರಂಗಿನ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ–1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜನತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಆನಂದ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ನಾಗರಾಜ್ ವಿ.ಬೈರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಕವಿ ಡಾ.ಕಾ.ವೆಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುರ್ತಿ, ನಂಜಮ್ಮ ಮೋಟೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಹನುಮಂತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಎಂ.ಶಾಂತಮ್ಮ, ಲೇಖಕಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಚಪ್ಪ, ದಿಶಾ ಜೈನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅನಿಲ್, ಧನಂಜಯ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ವಂದನಾ, ಹಂಸಾ, ಸರಿತಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ಸುಮತಿ, ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಕರಣ್ ವೀರ್, ರಿಶಾಂಕ್ ಅವರು ಕಾವೆಂಶ್ರೀ ಅವರ ವಿರಚಿತ ಕವಿತೆ ಹಾಡುವರು ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>