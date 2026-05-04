‘ಸಂಗೀತದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರಿಲ್ಲ’

ಮಂಡ್ಯ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಉಳಿವಿಗೆ ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ(ದೇವರಕಾಡು) ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು 'ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ–ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವೆ' ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಕಾಡು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಮೇರುನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಗಾಯನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಉಳಿವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಂಜಮ್ಮ ಮೋಟೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ಹನುಮಂತು, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಾoಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಾಯಕರಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಚಪ್ಪ, ವರ್ಷಾ ಹೂಗಾರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಹಂಸಾ, ಸುಮತಿ, ವಂದನಾ, ಸರಿತಾ, ಶಶಿಕಲಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕರಣ್ವೀರ್ ಅವರು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಅಮ್ಮಾ ನೀನು ನನಗಾಗಿ, ಕಲ್ಲೇಟಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ, ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ, ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ, ಆಡಿಸಿದಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ, ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳ್ಯಾವುದೋ ಹಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಚಿದಂಬರ್, ಅಂಜನಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಹೇಶ್, ಅಭಿಜಿತ್, ನಂದ, ಎಂ.ಎಸ್. ಅಭಿಲಾಷ್, ಮಂಗಲಾ ಅನಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>