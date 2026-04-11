ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಡಿನ ಮುನ್ನುಡಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಹಾಡುಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಲಯಬದ್ಧ ಪದಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಗೀತೆಗಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇಂಪಾದ ಗಾಯನ...</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಮಹಾಮೇಳಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣ್ನ ತೆರೆದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತದ ತರಂಗ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಅವರ 'ಕೊಂಕಣಿ' ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ತಂಡ ಕೊಂಕಣ ಸೀಮೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ತೇಲಿಬಂದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಅವರ 'ಕೊಂಕಣ...ಕೊಂಕಣ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಲಾಂಛನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, 'ಕೊಂಕಣಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 12 ದಿನ, 12 ತಾಸು ಮತ್ತು 12 ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರ ಗಾಯನ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.