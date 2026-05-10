‘ನಾದಾಲಯ’ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಇಂದು

<p>ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ನಾದಾಲಯ’ ಗೃಹ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 10 ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್– ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಲೋನ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ 303ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ನಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇ ಶಕಿ ವಿದುಷಿ ಸತ್ಯವತಿ ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ ಅವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡೆಸುವರು. ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯೂರಾಲಾಜಿ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಪೈ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>4.15ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಯ ಕಾವ್ಯಾ ಕಾರಂತ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ತನ್ಮಯಿ ಉಪ್ಪಂಗಳ ಪಿಟೀಲು ಹಾಗೂ ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರ ಮೃದಂಗ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>4.45ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರಿಂದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ. ಇವರಿಗೆ ತನ್ಮಯಿ ಉಪ್ಪಂಗಳ ಪಿಟೀಲು, ಕೃಷ್ಣಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದುಷಿ ವೀಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-29-1182945042</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>