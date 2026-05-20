ಭಕ್ತಿ, ಭಾವ ಸಂಗಮದ ಗಾನಸುಧೆ

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಕೃಷ್ಣಧಾಮವು ಮಂಗಳವಾರ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಿತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ನುಡಿಗಳು ಗಾಯಕಿ ಎಂ.ಡಿ.ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮಧುರ ದನಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದವು.</p>.<p>'ಸೊಗಯಿಸಿ ಬಂದ ಮಾಮರನೆ ತಳ್ತೆಲೆವಳಿಯೆ ಪೂತ ಜಾತಿ ಸಂಪಿಗೆಯ.. ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೋಳ್' ಎನ್ನುವ ಪಂಪನ ಪದಗಳು ಹಾಡಾಗಿ ನಲಿದವು.</p>.<p>'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ'ಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಡೆದ 'ಭಾವ ಸುಧೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 'ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಬಜೇ.. ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕವಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ರಚನೆಯ 'ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ.. ಮುಸುಕಿದೀ ಮಬ್ಬಿನಲಿ.. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು' ಹಾಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಜನರ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಹತ್ತಾರು ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಗಾಯನಾಸಕ್ತರ ಮನಸೆಳೆದ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸೊರಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಧಾಮದ ಸಭಾಂಗಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎರಡು ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>