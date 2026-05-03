‘ಯಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರಲಿ’

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: 'ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಭವ್ಯ ದೇಗುಲವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ ರುದ್ರಯಾಗಾದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ಚನ ನೀಡಿದರು. ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆಶೀರ್ಚನ ನೀಡಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಿ.ಜಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ಚೆನ್ನೈ, ವಿದ್ವಾನ್ ಕಲೈ ವಳರಮನಿ ಅವರಿಂದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ, ಕೈಕಂಬ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ, ಕಾಪು ಶಿರ್ವ ಶಾಂಭವಿ ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಪುಣೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುರೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ವೃಂದವರಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್ ವಾದನ ನಡೆಯಿತು. ವನದುಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾದತರಂಗ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪಂಚವಾದ್ಯ ನಾದಸುಧಾ, ವಯಲಿನ್ ವಾದನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ನಿಶಾಂತ್ ವಯೊಲಿನ್, ವೈ.ಜಿ. ಶ್ರೀಲತಾ ನಿಕ್ಷಿತ್ ವೀಣೆ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೊಪ್ಪ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ನಿಕ್ಷಿತ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೃದಂಗ, ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್ ತಬಲಾ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ವಾದನ ನಡಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತರಂಗಿಣಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಶಶಿಧರನ್ ಗುರುವಾಯೂರು ಅವರಿಂದ ವಯೊಲಿನ್ ವಾದನ ನಡೆಯಿತು. ಚೇರ್ತಲ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮೃದಂಗ, ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ತವಿಲ್, ಮಂಜೂರು ಉಣ್ಣಿಕೃಷ್ಣನ್ ಘಟಂ, ವೈಕುಂ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ರಿದಂ ಪ್ಯಾಡ್, ಆಕಾಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>