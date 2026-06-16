ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

<p>ಹಾಡುಗಳೆಂದರೆ ಹಾಗೆ... ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುತ್ತವೆ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಗೀತೆಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಹಾಡುಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಏಳು ಹಾಡುಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1’ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಣಿಸಿದ ‘ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ’, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ‘ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ’ದ ಹಾಡು, ‘ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ’ದ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಡ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನಾನೇ ನೀನಂತೆ ಎಂಬ ‘ಬ್ರ್ಯಾಟ್’ನ ಇಂಪಾದ ಹಾಡು, ಹೂದುಂಬಿಯಂತೆ ಸೆಳೆದ ಮನದಕಡಲಿನ ಹಾಡು, ‘ದೂರ ತೀರ ಯಾನ’ಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಹಾಡು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೂನ್ 17ರವರೆಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ( https://pvca.prajavani.net/cinesamman/season4) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು. ಜೂನ್ 19ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-1297474953</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>