‘ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆದ ಮಹಾನ್ ನಟ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಬಸವರಾಜ ದಲಾಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ದಲಾಲ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಗದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 'ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ನಾವಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈ ಹನುಮಾನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಹತ್ವದ್ಧಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಬಾಗಲಕೋಟ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಗಾಯಕ ಮಹಾಲಿಂಗ ಚಿಮ್ಮಡ, ಗಂಗಾಧರ ಮೋಪಗಾರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉಮದಿ, ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಕಡಕೋಳ ಮುಂತಾದವರು ರಾಜಕುಮಾರ ಅವರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು.ಮೃತ್ಯುಂ ಜಯ ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಟಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ, ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ ಡಾಗಾ, ಡಾ.ಜಿ.ಎಚ್.ಚಿತ್ತರಗಿ, ರವೀಂದ್ರ ಪತ್ತಾರ, ಪ್ರಭು ಉಮದಿ, ಗೌರಿ ಮಿಳ್ಳಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ಹಿರೇಮಠ, ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಬೋಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-19-280880686</p>