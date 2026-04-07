ಋತುಗಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಾಗರ: 'ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದಿಯಾದರೆ ಅಪರೂಪದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್.ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರಿನ ಕುಡುಪಲಿ ಸದಾನಂದ ಸ್ವರಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಪ್ತಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಋತುಗಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಗಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಾಧಾರಿತ ಬಂದಿಶ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಾಯಕರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಋತು ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರು ಆರು ಋತುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇರುವ ರಾಗಾಧಾರಿತ ಬಂದಿಶ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇಷ್ಮಾ ಭಟ್, ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಗುರುರಾಜ ಅಡುಕಳ ತಬಲಾ, ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>