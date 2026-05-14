ನಾದಸಿರಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 16ರಂದು

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಳಿಗುಂಡಿಯ ಸ್ವರ ಸಂವೇದನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ 12ನೇ ವರ್ಷದ ನಾದಸಿರಿ ರಾಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವು ಮೇ 16ರಂದು ಗಿಳಿಗುಂಡಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ, 'ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 12ನೇ ವಸಂತದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹದ್ದದ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ, ಮುಂಬೈನ ಆದಿತ್ಯಾ ಮೋಡಕ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದುಷಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಾಪ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ಪಂಡಿತಾ ಶುಭದಾ ಪರಾಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಿಳಿಗುಂಡಿಯ ಪಂ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾದನ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತದನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪಂ. ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪಂ. ದೇಬೋಜ್ಯೋತಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸರೋದ್ ವಾದನ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ತಬಲಾ ವಾದಕ ಪಂ. ಯೋಗೇಶ್ ಸಂಸಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಯಾಂಕ ಬಡೇಕರ್, ಉದಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ, ಗುರುರಾಜ ಆಡುಕಳ, ಶಮಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಭರತ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ ಹಾಗೂ ಅಜಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಂಘಟಕರಾದ ಜಿ.ಕೆ.ಹೆಗಡೆ, ದಿನೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>