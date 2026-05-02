ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದು

ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹುತ್ಗಾರಿನ ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಡಿ ಮೇ 2ರಂದು ರಾಯರಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ವಿ.ಹೆಗಡೆ ಕುಂಬ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಕಾಸರಗೋಡ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, ಯಮುನಾ ರಂಗನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು.</p>.<p>6.30ರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿದುಷಿ ರಾಧಾ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಸೋಮನಮನೆ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ.ಅಕ್ಷಯ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿ.ಭರತ ಹೆಗಡೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರಾದ ಎಂ.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>