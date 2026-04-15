ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಛೇರಿ ಇಂದು

ಉಜಿರೆ: ಏ.19ರವರೆಗೆ ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರುಂಬಿತ್ತಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏ.15ರಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>16ರಂದು ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಬಳಗದಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕಾ ವೈಭವಮ್, 17ರಂದು ಬಾಲ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರ ವೀಣಾ ಕಛೇರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ– ವಿದ್ವಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ದಿಂದೋಡಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ, 18ರಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರ ಲಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಠಲ್ ರಂಗನ್ ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ವಯಲಿನ್ ವಾದನ. 19ರಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>