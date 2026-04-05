ವದಗನಾಳ: ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ವದಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಮ್ಮಿಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿ ಪಿ.ಎಂ ಬಸವರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಜನೆ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ. ಇದು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಧಾರವಾಡದ ಗುರುಶಾಂತ ಕಲಾ ತಂಡ ಶಲೂಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ರೋಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ, ತೊಂಡಿಹಾಳದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಸಂಘವು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಾಹಾಂತೇಶ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಆರ್.ಜಿ. ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಶಿವರಾಜ ಹುಡೇದ, ಸಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ದೇವಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರ, ಗದಿಗೆಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಭರಮಪ್ಪ ಬೇಳೂರು, ಪ್ರಭು ಶಿವನಗೌಡ್ರ, ವೀರೇಶ ಕಾಸಕಂಡಿ, ಭಜನಾ ಕಲಾ ತಂಡದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.