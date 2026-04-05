ಯುದ್ಧ ಕವಿತೆಗಳ ಗುಚ್ಛ

<p><strong>ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ vs ಬಾವುಟದ ಬಣ್ಣ</strong></p><p>ಹಠ ಗೆದ್ದ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಂದು,<br>ಸುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಬೂದಿಯಲಿ ಕರಗಿವೆ;<br>ಗಡಿಯೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ<br>ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ<br>ಆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ,<br>ಯಾವ ಬಾವುಟದ ಬಣ್ಣ ಸಾಟಿಯಾಗುವುದಿದೆ.<br>"ದೇಶ ಗೆದ್ದಿತಂತೆ!" ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತಿದೆ<br>ತಾಯಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ<br>ಆದರೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವನಲ್ಲ<br>ಜೇಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಪದಕಕ್ಕೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ,<br>ದೇಹ ತುಂಬಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ ಉಸಿರಿಲ್ಲ<br>ಮೌನಕ್ಕೊ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪನು<br>ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ<br>ಒಂದು ಕೈಲಿ<br>ಮಗಳ ಪುಟ್ಟ ಕೈ ಬೆರಳಗಳ ಹಿಡಿದು<br>ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು<br>ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಉಸುರುವಾಗ<br>ಅವನುಸಿರೇ ದೇಶದ ಘನತೆಯಾದಾಗ<br>ಒಂದು ಜೊತೆ ಪುಟ್ಟ ಕೈ,<br>ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹುಂಡಿ ತರುತ್ತದೆ,<br>ಜಮೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳಲಿ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ;<br>"ಯುದ್ಧದಲಿ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಲಿ" ಎಂದು,<br>ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳ ಕನಸನ್ನೆಲ್ಲಾ<br>ಅದರೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಾಳೆ.</p><p>ಇತ್ತ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು,<br>ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ<br>ಅಟ್ಟಿದೆ;<br>ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ,<br>ಸಿಡಿದ ಗುಂಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತದ ದಾಹವು<br>ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ</p><p>ಈ ಯುದ್ದೋತ್ಸಹಿಗಳ ಕೈಗಳನ್ನು<br>ದೇವರು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ<br>ಸಾಯುವವರ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನೂ</p><p>ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಹುಂಡಿಯೊಳಗೆ<br>ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳು ಜಿನುಗುತ್ತಿವೆ<br>ಮಗುವಿನ ಮಮತೆಗೂ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಠಕ್ಕೂ,<br>ನಡುವೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು ಒಂದು ಮೌನವಷ್ಟೇ</p><p><em><strong>–ಎಡೆಯೂರು ಪಲ್ಲವಿ</strong></em></p><p>_____________________________</p>.<blockquote>ಯುದ್ಧ</blockquote>.<p>ಹೊತ್ತು ಹತ್ತು ಕಳೆದು ಮತ್ತೆರಡು</p><p>ತಾಸಾಗಿದೆ</p><p>ನಾನು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಯಾವ </p><p>ನ್ಯಾಯ? </p><p>ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೋ</p><p>ತಮ್ಮಂದಿರೋ, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೋ,</p><p>ಸಂಬಂಧಿಕರೋ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ.. </p><p>ನಿದ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿವ </p><p>ಧೈರ್ಯವಿರುತ್ತಿತ್ತೇ?</p><p><br>ಸುದ್ದಿ ಒಂದೊಂದೇ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ</p><p>ಹೊಟೇಲು ದ್ವಂಸ; ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ</p><p>ಭಸ್ಮ</p><p>ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಚೀರುವ ಮಗುವಿನ</p><p>ದೃಶ್ಯ!</p><p><br>ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ..?</p><p>ಕೇಳಲು ಗುಂಡಿಗೆ ಅದುರುತ್ತಿದೆ</p><p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ!</p><p>ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು</p><p>ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.</p><p><br>ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ</p><p>ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ</p><p>ಸಾವಿನ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಜತೆಗಿರುವುದೆಂದರೆ</p><p>ಮತ್ತೆ ಬದುಕಲು ಬಲವೆಂಬ</p><p> ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಸರೆಯೆಂಬಂತೆ.</p><p><br>ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ</p><p>ನಿದ್ದೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಸೀದಾ</p><p>ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ</p><p>ಎದೆಯ ನಡುವಿಗೆ ಏನೋ ಬಿದ್ದಂತೆ</p><p>ಢಂ ! ಸದ್ದಾಗುತ್ತದೆ</p><p>ಅಲ್ಲೆಲೋ ಬಯಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕ</p><p>ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.</p> <p>ದಡಬಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಉರುಳುವ ಸದ್ದು</p><p>ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ</p><p>ಅತ್ತಲಿಂದ ಇತ್ತಲಿಂದ ಭುಗಿಲೇಳುವ ಹೊಗೆ</p><p>ಉಸಿರ ತುಂಬಾ ನೆತ್ತರ ವಾಸನೆ.</p><p><br>ಯಾವ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ? </p><p>ಹಾಂ! ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಬುಡದಿಂದ</p><p>ಎದ್ದ ಕರಿ ಹೊಗೆ</p><p>ಕೂದಲಿನೆಳೆಯಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ </p><p>ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ </p><p>ನಾನು.</p><p><br>ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಏದುಸಿರು</p><p>ಬಿಡುತ್ತಾ ಮೇಲೇಳುವಾಗ</p><p>ಅಲ್ಲೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದ </p><p> ಕೆಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪುಟ್ಟ</p><p> ಕಾಲುಗವಸು ಶೂ</p><p>ನೆತ್ತರು ಮೆತ್ತಿದ ಪಾಟಿಚೀಲ ಕಂಡು</p><p> ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ.</p><p><br>ಕಾಲುಗವಸು</p><p>ಪಾಟಿಚೀಲದ ಕನಸೊಂದು </p><p>ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದದ್ದಾದರೂ</p><p> ಎಲ್ಲಿಗೆ? </p><p>ತಲೆಯೆತ್ತಿದರೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ</p><p> ಆಗಸ.</p> <p>ಬರಿದಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊತ್ತ</p><p>ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ</p><p>ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ನಡೆಯತೊಡಗುತ್ತೇನೆ</p><p>ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆದರೂ</p><p>ನೋಡದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಾನೇಕೆ</p><p> ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು</p><p>ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p> <p> ಸದ್ದಡಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ</p><p>ನಾನು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ</p><p>ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.</p><p>ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.. </p><p>ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು</p><p>ಅಂದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ..</p><p>ದೇವರ ದಯೆ!</p><p>ನಾನು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ.</p><p><em><strong>–ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್. ಸಂಪಾಜೆ</strong></em></p><p>_____________________________</p>.<blockquote>ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ..</blockquote>.<p>'ಗಾಳಿಗೂ ತೂಕವಿದೆ..<br>ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ<br>ನೋಡು <br>ಬಲೂನ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಊದಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ<br>ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಈ ಬಲೂನ್ ತೂಕ?<br>ಹೇಳು ಹೇಳು...'<br>ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದಳು<br>ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ<br>ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನು!</p><p>ಕಣ್ಣಲಿ ಕುಣಿವ ಬೆಳಕು<br>ಬಲೂನ್ ತುಂಬಾ ಉಸಿರು</p><p>'ತೂಕ ಗಾಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣೇ, ಉಸಿರಿನದು..<br>ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉಸಿರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತೂಕ..<br>ನೋಡು ನನ್ನ ಬಲೂನ್<br>ದೊಡ್ಡದು ನಿನ್ನದಗಿಂತ<br>ಅಂದಳು ಈಕೆ,<br>ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ! </p><p>ಬಲೂನ್<br>ಇಬ್ಬರ ಬೆರಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿತು<br>ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ..<br>ಹಾಗೆಯೇ ಉದುರಿತು<br>ಮೇಲಿಂದಲೇ<br>ತಾಜಾ ಗುಂಡೊಂದು! </p><p>ಅಷ್ಟೇ</p><p>ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಬಳಿಯೂ<br>ಊದಲು ಉಸಿರಿಲ್ಲ</p><p>ಹುಟ್ಟು ಸಾವು<br>ಬಂದು ಹೋಗುವುದು<br>ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ..? </p><p>ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ<br>ಮಕ್ಕಳಿವೆ<br>ಅವರೂ ಒಂದಿನ ಬಲೂನು<br>ಊದುತ್ತಾರೆ! </p><p>ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಆ ಪುಟ್ಟ<br>ಬಲೂನುಗಳು<br>ಈಗ ನಾಯಕರ ಅಂಗಳದಲಿ ನಿಂತು<br>ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ<br>ಅವರ ಮನೆಯ ಪೋರರನು<br>ಆಟಕೆ! </p><p> <em><strong>–ಸದಾಶಿವ ಸೊರಟೂರು</strong></em></p><p>_____________________________</p>.<blockquote>ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಮಲು!</blockquote>.<p>ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿತು<br>ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು<br>ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು <br>ಚಿಣ್ಣರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ <br>ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ<br>ನಾಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕನಸುಗಳಿಗೆ</p><p>ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ<br>ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳು<br>ಏನೇನೂ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವೋ?<br>ಪಾರಿವಾಳ, ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ<br>ಮಾವಿನಮರ, ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ<br>ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಕಾಗದದ ದೋಣಿ <br>ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲೇರಿದ್ದು<br>ಗಾಂಧಿ, ಲಿಂಕನ್, ತೆರೇಸಾ.....</p><p>ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಲಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ?<br>ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎರಗಿದ<br>ಗಿಡುಗವೊಂದು ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿತು!<br>ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯ<br>ಕಂದಮ್ಮಗಳನು</p><p>ನರನೊಳಗಿನ ಕ್ರೌರ್ಯವ <br>ಅಣಕಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ<br>ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಲೇಟು<br>ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸಿದ ಕರಗಳು!<br>ಸ್ಕೂಲು ಬ್ಯಾಗಿಗೂ ಅಂಟಿದ <br>ನೆತ್ತರ ಕಂಡು; ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ <br>ಆಟಿಕೆ ಗೊಂಬೆಯೂ<br>ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿತು!<br>ಒಡತಿಯ ನೆನೆದು</p><p>ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಮಲಿಗೆ<br>ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯಿತು<br>ಮರೆಯಿತು ಮನುಷ್ಯತ್ವವ!</p><p>ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ <br>ಲೇಪಿಸಬೇಕು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮುಲಾಮು<br>ಮನಸು ಮನಸುಗಳ ನಡುವೆ<br>ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ<br>ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸೇತುವೆ<br>ಮತ್ತೇ ಗೂಡುಕಟ್ಟಲು, ಬದುಕು ಸಾಗಲು<br>ಜಗವು ಉಳಿಯಲು</p><p><em><strong>–ಲೋಕೇಶ ಬೆಕ್ಕಳಲೆ</strong></em></p><p>_____________________________</p>.<blockquote>ಅಟ್ಟಹಾಸ</blockquote>.<p>ಬೆಳಗೆದ್ದು ಬೆಳಕ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ<br>ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ನೋಟ<br>ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದ ಕ್ಷೀಪಣಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ<br>ಮುಗಿಸಿತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಟ</p><p>ಛಿದ್ರ ಗೋಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ<br>ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಕನಸು<br>ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು<br>ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಆ ಮನಸು</p><p>ಬದುಕುಳಿದ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆಕ್ರಂದನ<br>ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ, ಸಾಯಬಾರದಿತ್ತೆ<br>ಮಡಿದವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಸ್ವಗತ<br>ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಬೇಕಿತ್ತೆ</p><p>ಹೆತ್ತವರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು<br>ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕುತಿತ್ತು ಮಗುವೊಂದು<br>ವೃದ್ಧನ ಕೀರಲು ಧ್ವನಿಯೊಂದು<br>ಕರುಳ ಹಿಂಡುವಂತಿತ್ತು</p><p>ಅದು ಯಾರದೋ ಉನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ<br>ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಗಳ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಆಟ<br>ತಾವೇ ಶಕ್ತಿವಂತರೆಂದು ಮೆರೆವ<br>ನರ ರಾಕ್ಷಸರ ದುಷ್ಟ ಕೂಟ</p><p>ಮದ ಎದ್ದವರ ಮಿಸೈಲುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ<br>ಮೋರಿಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿಯಿತು ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳ ನೆತ್ತರು<br>ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಭಯಂಕರ ಕೇಕೆ<br>ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ಬದುಕು ಸುಟ್ಟರು</p><p>ಅಗ್ರಜನೆಂಬ ಅಂಹಕಾರಿ ಗೀರಿದ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ<br>ಕಿಡಿಯೆಬ್ಬಿಸಿ ಧರೆಯ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಜ್ವಾಲೆ<br>ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಅನ್ನವೇ ಮಿಗಿಲು<br>ಯುದ್ಧ ವಿಲಾಸಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದೆ ಒಲೆ</p><p>ಅನ್ನ ಸಿಗದೇ ಸತ್ತವನ ಸಮಾಧಿಗೆ<br>ಮಣ್ಣು ಎಳೆಯಲೂ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ<br>ಹಸಿದ ಬಡವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ<br>ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ</p><p>ಯುದ್ಧ ಬೇಡ.. ಯುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ಸಾರಿದ್ದ<br>ಬುದ್ಧ ಬಸವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ನಮ್ಮದು<br>ಮಡಿದವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆದೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವದು</p><p><em><strong>–ಕುಮಾರ ಬೇಂದ್ರೆ</strong></em></p><p>_____________________________</p>.<blockquote>ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅರೆಯಬೇಕು ಮದ್ದು</blockquote>.<p>ಮುಗಿಲತ್ತ ಮಗುವೊಂದು ನೋಡುತ್ತಿದೆ<br>ಅಮ್ಮಾ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು<br>ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮಾ!<br>ನಾನದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ,<br>ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣರ್ಧದಲ್ಲೆ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೇನೆಂದು .</p><p>ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.<br>ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲುವ, ದೇಹ ಛಿದ್ರವಾಗುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೆರೆಗೆ<br>ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ, ನೆತ್ತರ ಕಾಲುವೆ<br>ಹೆಣದ ರಾಶಿ ತೋರಿಸಲು ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗ, ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗ.<br>ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗ</p><p>ಅಮ್ಮ ಉಣಿಸಿ ಸಲಹಿದ್ದು ಎದೆಹಾಲ<br>ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಉಣಿಸುತಿದೆ ಹಾಲಾಹಲ<br>ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ<br>ಸತ್ತವರೆಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದ ಹಪಾಹಪಿಗಳಲ್ಲ<br>ಆದರೆ ನಡುವೆ ಬಲಿಪಶು ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು.</p><p>ಗಡಿಯಾಚೆ ಸತ್ತರೆ ವೀರ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ<br>ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸತ್ತರೆ ವೀರಮರಣ<br>ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೇನು? ಯಾರು ಸತ್ತರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾದರೇನು?<br>ಜೀವ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ?</p><p>ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಸರಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಯುದ್ಧಾಗ್ನಿಯಲ್ಲ<br>ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಒಲೆಗೂಡ ವಿಷಾನಿಲವಲ್ಲ<br>ಬೇಕೆಮಗೆ ಜಗವುಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವದ ಬೆಳಕು<br>ಅಳಿಯಬೇಕಿದೆ ವಿಶ್ವ ಕಂಟಕ, ಯುದ್ಧ ನರಕ<br>ಅರಿತು ಬಾಳಬೇಕಿದೆ ಮನುಜ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರೆತ ಮನುಜ</p><p>ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮರಣ ಮೃದಂಗದ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ.<br>ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಭಿನ್ನ ದೇಹಗಳು, ತಾಯಂದಿರ ಆಕ್ರಂದನ.<br>ರುದ್ರ ಭೂಮಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತವಾಸಿ<br>ಸಾಕಪ್ಪಾ ಸಾಕು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅರೆಯಬೇಕು ಮದ್ದು<br>ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಡಗಲಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಸದ್ದು</p><p>ಜೀವವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಮಣ್ಣಾಗಲು ಗಡಿ ಇಲ್ಲ<br>ಇನ್ನು ತನ್ನದೆನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ?<br>ಇದ್ದುಬಿಡಲಿ ಜಗದ ಮಂದಿ ತಮ್ಮದೆ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ<br>ಬೆಳಗಲಿ ಧರ್ಮ ದೇವರು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ<br>ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವ ; ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದೇಶಗಳನು ಬೆಸೆಯಲಿ</p><p><em><strong>–ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಇಡೇಹಳ್ಳಿ</strong></em></p>