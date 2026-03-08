ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಸಂಗನಾಳ ಅವರ ಕವಿತೆ 'ಮಾತು ಬಾರದ ಪದಗಳು'

<p>ನೆನ್ನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿಯುವಾಗ<br>ಕಾಲು ಜಾರಿತು ನೋಡು ತಟ್ಟನೆ<br>ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಯಿತು<br>ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೋಲಿ ಹೊಡೆದು<br>ಬೀಳದೆ ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿದವು<br>ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗಲೂ<br>ನೀನು ಜೊತೆ ಇರಬಹುದೆನ್ನುವ<br>ಅನುಮಾನವೇ ಸುತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು<br>ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಂಪನ<br>ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೀನಾ ನಾನಾ<br>ತಿಳಿಯದ ಅಯೋಮಯ ಸ್ಥಿತಿ<br>ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಗೋ<br>ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು<br>ನಿಜ ನೀನಿನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀ<br>ಸತ್ತಿದ್ದು ನಾನು</p><p>ನಿನ್ನ ಸುಳಿವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗುಟ್ಟೊಂದು<br>ನನ್ನನ್ನು ತಲುಪದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಂತೆ<br>ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ...<br>ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಹಾರಿಹೋಗುವ<br>ಸಪೂರ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು<br>ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ<br>ಬದುಕು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನದಿರು<br>ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ</p><p>ಮೂರ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಭಾವಳಿಯೇ ಆಕರ್ಷಕ<br>ಗಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೋವೇ ತೀವ್ರ<br>ಹೀಗೇ ನೋಯಬೇಕು ನೋಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು<br>ನೋವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ...<br>ಕೈಮೇಲೊಂದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ<br>ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸವಾಡಿದ್ದರ ಕುರುಹಾಗಿ<br>ಉಳಿದಿರಲಿ ಮಾಸದಂತೆ<br>ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು<br>ನೆನಪಿಸುವ ಋತುಗಾನ<br>ನೋವಿನ ಜೇನಿನಲ್ಲದ್ದಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗವನ್ನು<br>ಸೆಳೆಯುತ್ತ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಸವಿಗಾನ<br>ನಿಲ್ಲುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲೆಂದು<br>ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಟ್ಟ ನೀನೂ ಸಹ<br>ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರ ನೋವು<br>ನೋವೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಬಿಡು ನನಗೆ<br>ಆದರೂ ಒಂದು ವಿಷಾದ<br>ನೀನಿರಬೇಕಿತ್ತು...</p><p>ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು<br>ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ಕಳ್ಳ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ<br>ಸಣ್ಣಗೆ ಗುನುಗುವಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ<br>ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಳಲುವಾಗ ಲಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ<br>ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದೆ<br>ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತು<br>ಡಂಬಲ್ಸ್ ಎತ್ತು<br>ಕೂದಲಿಗೆ ಡೈ ಹಾಕು<br>ಆಗಾಗ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮರೀಬೇಡ<br>ನೀನು ಹೇಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಚಂದಾನೇ ಕಣೆ<br>ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದುಕಿನ ಆಸಕ್ತಿ<br>ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು<br>ಸಾಧ್ಯವಾ ಹೇಳು...<br>ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರಮ ಸೋಮಾರಿ ನನ್ನ<br>ಜೋಂಪೆ ಕೂದಲ ಸರಿಸಿ ಹಣೆಯ ಚುಂಬಿಸಿ<br>ಕೋಣೆಯ ಕರ್ಟನ್ ಎಳೆದು<br>ನಿದ್ದೆಯ ಅಟ್ಟುವ ಕಿರಣಗಳ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು<br>ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕಾದರೂ ನೀನು ನನ್ನ<br>ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು..<br>ಮರೆತಷ್ಟೂ ನೆನಪಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ನೀನು<br>ಕತ್ತಲೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನಾದರೂ<br>ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು</p><p>ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಡಪಡಿಸುವ ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು<br>ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಳಿ<br>ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಾನು ಕೆಂಪಾಗುವಾಗ<br>ಊರ ಹೊರಗಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು<br>ನೀರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ<br>ಬಹುಶಃ ನೀನು ಬಿಂಬವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ<br>ನನ್ನ ಉದಾಸೀನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬೀಳಬಾರದೆನ್ನುವ<br>ಹಠವಾದರೂ ಏನಿತ್ತು ನಿನಗೆ<br>ಹೋಗಹೋಗುತ್ತಾ ನೀನಂತು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ<br>ಆಗಿ ಹೋದೆ<br>ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತುಬಾರದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು<br>ನೋಡಿ ನಾ ಸೋಲುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ</p><p>ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀರಿನ ರುಚಿ<br>ಮಣ್ಣಿನ ಘಮ ಆಕಾಶದ ಬೆಳಕು<br>ಬೆಂಕಿಯೆದೆಯ ಕಡುಗಪ್ಪು ನೀಲಿಯೇ ನೀನು<br>ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ<br>ಅನಂಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ ವಾಚಾ ಮನಸಾ<br>ಅಪ್ಪುವ ಮನಸಾಗುತ್ತದೆ<br>ಯಾವುದೊ ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ<br>ಪಂಚಾಭೂತಗಳಿಂದ ಜೀವವೊಂದು ಅಚಾನಕ್<br>ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ<br>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಡಿಲ ಸೇರುವಂತಿದ್ದಿದ್ದರೆ<br>ನಾನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಬ್ಬೆಯೂ<br>ನಲ್ಲೆಯೂ ಆಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ<br>ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ<br>ಈಗ ಬರಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>