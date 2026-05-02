ಬೀದರ್: 'ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸಂಗೀತದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕವಯತ್ರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಮಹೇಂದ್ರಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೀದರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾವ್ಯ ಆತ್ಮವಾದರೆ, ಸಂಗೀತ ಅದರ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯವು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡಿದ ಕವಿತೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಜಲಿಂಗ ರಗಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾವ್ಯವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕಾವ್ಯವು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಲ್ಲೆಪುರೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾವ್ಯ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕು. ಕವಿತೆ ದ್ವೇಷದ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ, ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕವಿಗಳಾದ ಧನರಾಜ್ ಅಣಕಲ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ, ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ನಾಗೂರ್, ಪ್ರೇಮ ಅವನಾಶ್, ಮಾಯಾದೇವಿ ಗೋಖಲೆ, ಸುಜಾತ ಹೊಸಮನಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಕುಚಬಾಳ, ಕುಸುಮ ಹತ್ಯಾಳ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಸುರೇಖಾ, ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಾಪುರಾವ್ ಮಡಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು.

ಎಂ.ಎಸ್. ಮನೋಹರ, ಇಂದುಮತಿ ಸುತಾರ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ, ಉಮಾಕಾಂತ ಮೀಸೆ, ದೇವದಾಸ್ ಚಿಮಕೋಡ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ, ಹಣ್ಮು ಪಾಜಿ, ಸುಧಾಕರ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗೇಂದ್ರ ದಂಡೆ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಧಾಕರ ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ್ ಬೂದಿಹಾಳ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೋನಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಿರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಸೌದಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣಪೂರ, ಎಂ.ಜಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಂಚಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಂಪುರೆ, ರಮೇಶ್ ಕೊಳಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಶಿವರಾಜ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗನ್ನಾಥ, ರೇವಣಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಾಡವಾದ, ಅಂಕಿತಾ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಆಸ್ತಾ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಮಜಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯದಲಾಪುರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಮ ವಂದಿಸಿದರು.