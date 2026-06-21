ಕವನ: ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಎ ಅವರ ಸ್ವತಃ ನೆರಳೇ ಮೂಡಿಸಿದ ಮರ

<p>ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ <br>ಮನೆ ತೊರೆದು ನಡೆದ ತಾಯಿಗೆ <br>ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲೂ ಕೈ ಭಾರ </p>.<p><br>ಪಕ್ಕಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ದನಿ ಸಹಜವಾಗಿ <br>ಮೂಡಿ ಬರಲು ತುಸುವಾದರೂ ತಾಲೀಮು <br>ಬೇಕು <br>ಮೊದ ಮೊದಲು ಮಾತು ಕಲಿಯುವ <br>ಮಗುವಿನ ಮಾತು ತೊದಲು ತೊದಲುವಿಕೆಯಂತೆ ಮುದುಕಿಯಾದ ಮೇಲೆ <br>ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಬೇಕು </p>.<p><br>'ಅಮ್ಮಾ ತಾಯೇ! ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡೆ ತಾಯೇ <br>ದೀನ ಭಂಗಿ ದೈನೇಸಿ ಭಾವ ಬಾಯಿ ತನಕ ಬರುವ ಮಾತು ಬೀದಿಗೆ <br>ಬರಲು ಬಲು ಭಂಡ ಧೈರ್ಯವೇ ಬೇಕು.</p>.<p><br>ಪರಿಚಿತ ದಾರಿಯಲ್ಲೆ ಈಗ ಅಪರಿಚಿತ <br>ತಿರುವು ವಯೋ ಸಹಜ ಮರೆವು <br>ಅದೇ ಹುಣಸೇ ಮರದ ನೆರಳು ಹೌದೊ ಅಲ್ಲವೊ ! <br>ಪುಟ್ಟ ಮಗನ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದ ಕರಗಳು <br>ಬತ್ತಿದ ಮೊಲೆಗಳೂಡಿಸಿ <br>ಕರಳುಬಳ್ಳಿಯ ಕಿತ್ತು ಜೋಡಿಸಿ <br>ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದವಳು </p>.<p><br>ಇರುಳ ನೆರಳಿನಲಿ <br>ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಡ ತಂದು <br>ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲಿನೊಳಗೆ <br>ಬಿಳಿ ಹಾಲು ಬೆಳದಿಂಗಳ ನಗೆ <br>ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ <br>ಹಸಿದ ಕಂದನಿಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಉಣಿಸಿ <br>ಕರುಳ ಸಂತೈಸಿದವಳ ಕೈ <br>ಎತ್ತಲೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಈಗಷ್ಟೇ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟ ಮುದುಕಿಗೆ </p>.<p><br>ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತ ಮೈ ಮಣ್ಣಾಗಿ <br>ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತ ಕೈ ಕಲ್ಲೂ ಕರಗಿ <br>ಮಗನ ಕರ ಹಿಡಿದು ತಿದ್ದಿದ ಕೈ <br>ಕಾಗುಣಿತ ಬಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಹುಣಸೆ ಮರವನಪ್ಪಿ <br>ಬೆಳದಿಂಗಳುಂಡ ಬಲು ಜಾಣ ಮಗ <br>ಮೀಸೆ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ದೇಸ ತೊರೆದ </p>.<p><br>ಹಣ್ಣಾದ ದೇಹ ಕೈ ಕೊಡುವ <br>ನೆನಪಿನಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನೆನಪಾಗುವ ಮಗ <br>ಸ್ವತಃ ನೆರಳೇ ಬರೆದಂತಹ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಹಳೆಯ ಹುಣಸೆ ಮರ <br>ತೊರೆದ ಹಕ್ಕಿಯು ಮನೆಯ ದಾರಿ ಮರೆಯದಿರಲೆಂದು <br>ಬೆಳದಿಂಗಳುಂಡ ಮಗ ಬಂದೇ <br>ಬರುವವನೆಂದು <br>ಅದೇ ಬೀದಿಯ ತಿರುವಿನಲಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ <br>ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಮಹಾ ತಾಯಿ.</p>.<p><br>ಮಗನಿಗೋ </p>.<p>ಸಾವು ಬರುವ ದಾರಿಗೋ ? </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>