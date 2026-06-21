ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಕವನ: ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಎ ಅವರ ಸ್ವತಃ ನೆರಳೇ ಮೂಡಿಸಿದ ಮರ

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿ.ಎ.
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:30 IST
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Poem

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