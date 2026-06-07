ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೈಜ್ನಟ್ರಾಜ್ ಅವರ ಕವಿತೆ: ಸಾವಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ

<p>ಅನ್ನ ಕುದಿಯುವಾಗ </p>.<p>ಎದುರು ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ತರಲು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಮ್ಮ</p>.<p>ಬಟ್ಟಲಿನಂಥಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ</p>.<p>ಹಾಲ್ನೊರೆಯ ಉಪ್ಪು ಸಾಲವಲ್ಲ ;</p>.<p>ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು </p>.<p>ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಲಿಗೆ ಚರಣ ಹಾಡಿದಂತೆ</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಇದೆ</p>.<p>ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮದ್ದಿಗಾಗಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು</p>.<p>ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕುರಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ </p>.<p>ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಪಡೆದು ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ</p>.<p>ನಾಲಕ್ಕಾಣೆಯ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ಕೂ</p>.<p>ನೆಲಮುಗಿಲು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋ </p>.<p>ಜಾದುಗಾತಿ.. ಅಮ್ಮ</p>.<p>ಮೊಳಕೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳಿನ ಸಾರು</p>.<p>ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಜೀರ್ಣ</p>.<p>'ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ಈಡು ಜೋಡು ಪಾಡು ಉಣ್ಣಪ'</p>.<p>ಅಂದರೂ…ಮಕ ಗ್ವಾಡೆ ಕಡೆಗೆ ಮೌನ ಮೌನ</p>.<p>ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಸೀನವ್ವನ ಮನೆ ಶರ್ವ ತಂದಿತ್ತಾಗ</p>.<p>ತಲೆಗಾತ್ರದ ಮುದ್ದೆ ಮಂಗಮಾಯ; ಹೂ ನಾರು ಹಾರವಾಯಿತು</p>.<p><br />ಹಿತ್ತಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ</p>.<p>ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆಡೋ ಬೀದಿ ಹುಡುಗಿಯರ ತಲೆಗಿಟ್ಟು ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ</p>.<p>ಈಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ.. ಮೇಲೆ ಹೂ ರಾಶಿ ...</p>.<p>ಮಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಬದುಕಿನ ಕವಿತೆ ಅವಳು </p>.<p>ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಯೇ ಇರುವ</p>.<p>ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡಬಲದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ</p>.<p>ಹೂ ಘಮದ ಪರಿಚಯ ಬಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ </p>.<p>ಕಿಡಿ ಹಾಯದ ಲೈಟರ್ ಗುಜರಿಗೆಸೆವವರ ಮುಂದೆ</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ</p>.<p>ಅಂಗೈಮಣಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನೂ</p>.<p>ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕವಿತೆ ಅಪಥ್ಯ</p>.<p>ಜನವೂ, ಜಗವೂ..ಈಗೀಗ ಅಮ್ಮನೂ</p>.<p><br />ಅಮ್ಮ ಜಗದ ಹಾಡು ನೋವಿಗೆ ಮುಲಾಮು</p>.<p>ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ…</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>