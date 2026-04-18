ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ ಅವರ ಕವನ: ಮೌನದ ಒಳಗೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ

<p>ಹೇಳಬೇಕನ್ನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳದೆ<br>ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು<br>ಹೊಯ್ದಾಡಿ, ತಿಣುಕಾಡಿ<br>ಒಳಗೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು<br>ಲಾವಾರಸ ಉಕ್ಕಿ<br>ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು, ಹರಿದು<br>ಜೀವಚೈತನ್ಯವ ನುಂಗದಂತೆ<br>ಕಡು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿ<br>ಆಗಾಗ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ<br>ನಿರಾಶೆ, ಅತೃಪ್ತಿ, ಕೋಪ<br>ಹತಾಶೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಂಟಲೊಳಗೆ<br>ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು<br>ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಸ್ವಬೂರ್<br>ಎಂಬ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ<br>ಬಂಧಿಯಾಗಿ<br>ನಗುವಿನ ಮುಖವಾಡದೊಳಗೆ<br>ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಷಾದಗಳನ್ನು<br>ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡು<br>ತನ್ನ ತಾನೇ ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ<br>ಈ ಜಗದ ಹೆಂಗಳೆಯರು<br>ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಂದದ ಹೆಸರು<br>'ಮೌನ'ವೆಂದಾದರೆ,</p><p>ಆ ಚಂದಕ್ಕೆ, ಮೌನಕ್ಕೆ<br>ಧಿಕ್ಕಾರ</p><p>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>