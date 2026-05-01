ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಂತರಸರು

ಗದಗ: 'ಶಾಂತರಸರು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಥದ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟು ಬೀಳದೇ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬರಹವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿದರು. ಶಾಂತರಸರು ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಬೆಳಸಿ ಗಜಲ್ ಗಾರುಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಡೆಗೆ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಶ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತರಸ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 'ಶಾಂತರಸರು ಮತ್ತು ಗಜಲ್' ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಶರಣರು, ಸಂತರ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರಭಾತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕಾನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಂತರಸರು ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಂತರಸರನ್ನು ಗಜಲ್ ಗಾರುಡಿಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸಮಾನತೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತಿ ಮೋಹನ ಕೋಟಿ, ಶಾಂತರಸರು ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂದೋಲನ ಬೆಳೆಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಡಾ.ದತ್ತಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ ಗಿಡ್ನಂದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡರ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-23-128989424