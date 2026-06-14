ಗುಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ ಕವಿತೆ: ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ

<p>ನಾ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪವು ಅದು<br>ಶ್ವಾಸ ಘಾಸಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ<br>ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು<br>ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ<br>ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಡುವ ಬೆಳಕಿಗೆ<br>ಬಯಸಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ<br>ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ</p>.<p>ನಾ ಬೆಳೆದ ತುತ್ತು ಅದು<br />ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡಿನೊಂದಿಗೆ<br />ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ<br />ಕ್ಯೂಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ<br />ಎತ್ತೆತ್ತರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ<br />ನಾನು ನಿಂತೇ ಥಂಬು ಒತ್ತಿದ್ದೇನೆ<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ</p>.<p><br />ನನ್ನವಳ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಅದು<br />ಯಾರ್ಯಾರು ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟ ಬೆಲೆಗಳು<br />'ಮಾಲಿಕನೂ ನಾನೇ..' ಆದರೂ<br />ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ<br />ಜೊತೆ ಅವಳಿಗೂ ನನಗೇನನ್ನದೇ<br />ಮಾರಲೋರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. <br />ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ರೂ. ಹತ್ತರ ಸರ<br />ನನ್ನವಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ<br />ಮತ್ತವಳ ರಮಿಸಿ<br />ದೂರದೂರಿಗೆ ಬೆಳಕನರುಸುತ್ತ<br />ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ</p>.<p>ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪ, ಬೆಳೆದ ತುತ್ತು,<br />ಆ ಸರದ ಆಸೆ ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ<br />ಆದರೆ...<br />ಮುನ್ನೂರಎಪ್ಪತ್ತು ಮೇಲೊಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ<br />ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಕೇರಿಗೆ ಬರಲಿ..<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ</p>.<p>ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ಮೊದಲು<br />ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕಿದೆ<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ..<br />ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಿದೆ..</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>