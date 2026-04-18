ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ ಚಾಂದ್ ಬಾಷ ಅವರ ಕವನ: ಬರುವನೆ... ವಸಂತ?

ತಿಂದುಗಿದ<br>ಪರಂಗಿ ಸೀತಾಫಲ ಮಾವು<br>ಸಪೋಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೀಬೆ<br>ಬೀಜಗಳೀಗ ಹೆಮ್ಮರಗಳು <br>ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡಿನೊಳಗೆ</p>.<p>ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ<br>ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮದೇ ಗರ್ಭದ ಸಸಿಗಳು ?</p>.<p>ಕೇಳದೇ<br>ಹೆಮ್ಮರಗಳು ನೀಡುವ ಬಹುತೇಕ ಫಲ<br>ನೆರೆಹೊರೆಯ ದಾರಿಹೋಕರ ಪಾಲು<br>ಅವುಗಳ ನೆಳಲೊಂದೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಪಾಲು<br>ಎನ್ನದೆಂಬುದು ಮರಗಳೊಳಿಲ್ಲ<br>ತನ್ನವರೆಂಬುದೇ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ</p>.<p>ಹಳಹಳಿಸಿದರೂ<br>ಹೆಗಲಾಗದ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ?</p>.<p>ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಜೇನ್ನೊಣ<br>ಇರುವೆ ಗೊದ್ದ ಓತಿಕೇತ ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ<br>ಆಹಾರ ಆಶ್ರಯದ ಹಂದರ <br>ಹರಿದಾಡುವ ಹಾರಾಡುವ ಅವುಗಳ<br>ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದೇನೋ ಮರಗಳಿಗೆ ಪುಳಕ</p>.<p>ಹೊತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ <br>ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳೀಗ ?</p>.<p>ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಾಗ<br>ಚಳಿಗಾಲ <br>ಉದುರಿದ ಹಣ್ಣಾದೆಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ<br>ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ<br>ಮರಗಳು ಮುರುಟಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ<br>ಭಾಸವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ವಸಂತ<br>ಮತ್ತೆ ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತಾನೆ <br>ಚೈತ್ರ ಚಿತ್ತಾರದ ಚಿಗುರು</p>.<p>ನಲಿದಾಡುತ್ತವೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ ಮರ<br>ಮೊಗ್ಗರಳಿಸಿ ಹೂನಗೆ ಬೀರಿ</p>.<p>ತೋಡಿ<br>ನಿರ್ಮಮಕಾರಿ ಮರಮನದೊಳಗಣ<br>ಕ್ರೌರ್ಯದೆಲೆಗಳಿಗೆ ಗೋರಿ<br>ಹಚ್ಚಿ<br>ದುರಾಸೆ ದ್ವೇಷಗಳ ಒಣ <br>ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ ಉರಿ<br>ಕಾಯುತಿರುವೆ...<br>ಬಿರಿದೊಲವ ಬಿಗಿದಪ್ಪಲು<br>ಚಿಗುರಂಕುರಿಸಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಲು<br>ಬರುವನೆ... ವಸಂತ ?<br>***