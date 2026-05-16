‘ಸೆಲ್ಫಿ’ಯಲ್ಲ, ಸಂವಾದವೇ ಕಾವ್ಯ: ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುವವರ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಕಾಲವಿದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಹಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂವಾದ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೊಂಕಣಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಗರದ ಎಚ್.ಎಂ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಝನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋ ಜಿಸಿದ್ದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕವಿತೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕವಿತೆಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬದುಕು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲವಿದು. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕವಿತೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗೆ ಸದ್ಯದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುವವರು ನಿಜವಾದ ಲೇಖಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಗಾಧ ಸಾಗರದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ‘ಸೆಲ್ಫಿಶ್’ ಆಗುವ ಬದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಛದ್ಮಗಾರಿಕೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಛದ್ಮಗಾರ ಆಗಿದ್ದ. ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಶೋಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ‘ಪಾಪ್’ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಪದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಮುಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರುವ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಎಂ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ವಿಝನ್ ಕೊಂಕಣಿಯ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟೈಟಸ್ ನೊರೋನ್ಹ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-29-1302689903</p>