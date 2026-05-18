‘ಸಾಹಿತ್ಯ ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿ’

ಮಾನ್ವಿ: 'ಯುವ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವರ್ತಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಲ್ಲಣಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ನೂರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಷಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುವಜನ ಬಳಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವ ಕವಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಡಾ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾಯಪ್ಪ ಬಿ.ಹೊಸೂರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಕುರ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಶೋಕ ನೀಮಕರ್ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೃತಿಗಳಾದ ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೆ.ಆರ್ ಅವರ 'ಸವಿಭಾವ ಬಂಧ' ಹಾಗೂ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ 'ಕಲ್ಲು ಖಾರದ ಗಲಾಟೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯುವಜನ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಕವಿಗಳಾದ ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೆ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಡಪ್ಪ ರಾಠೋಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ.ಪರಮೇಶ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸೈಯದ್ ಮಿನಾಜುಲ್ ಹಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸವ ನೀರಮಾನ್ವಿ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ ಬಾಗಲವಾಡ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಬ್ಜಲಿ, ಯುವಜನ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶರ್ಮಾ ಜಾನೇಕಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ನಸಲಾಪುರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಕೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 27 ಕವಿಗಳು ಸ್ವ ರಚಿತ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>