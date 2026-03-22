ಎಂ.ವಿ. ಶಶಿಭೂಷಣ ರಾಜು ಅವರ ಕವಿತೆ 'ಒಡಲೊಳಗಿನ ಅಗ್ನಿ'

ಒಡಲೊಳಗಿನ ಅಗ್ನಿ, ಪದಗಳ<br>ಕುಲುಮೆಯಾಗಿ<br>ಕಾಯಿಸಿ<br>ಪೋಣಿಸಿ<br>ಕಾವ್ಯಕಟ್ಟುವಾಗ<br>ದೃಶ್ಯವೊಂದು ದುತ್ತೆಂದು<br>ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ</p><p>ಆಗತಾನೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ<br>ಒಂದೊಂದು ಪಂಗಡವಾಗಿ<br>ವಿಂಗಡಿಸಿ<br>ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದು<br>ದೆಸೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿ<br>ಉಚ್ಚ ನೀಚಗಳ ನಡುವೆ<br>ನಲುಗುತ್ತದೆ</p><p>ಕಾವ್ಯವೇನೋ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೂ ಕರೆದು<br>ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ<br>ಕೈಗೆಟುಕದ ಅನ್ನವ<br>ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಿ<br>ತೆವಳುವ ಜೀವ<br>ಭರವಸೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ<br>ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ<br>ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ</p><p>ಹತ್ತಾರು ದಾರಿಗಳ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು<br>ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಹೊರಟ<br>ಮನಸುಗಳ ಮುರುಟಿ<br>ಮತ್ತದೇ ಹಳೇ ದಾರಿಗೆ ನೂಕಿ<br>ಬದುಕಿಸೆದೆವು ಎಂದು<br>ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು</p><p>ಹೀಗೇ<br>ಸರಿ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ<br>ದಿನಗಳ ದೂಡಿ<br>ಮನಸ ಯಾರದೋ ಕೈಯ್ಯಲಿರಿಸಿ<br>ಮೃತ್ಯುಶೆಯ್ಯೆಯಲಿ<br>ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುವುದು</p><p>ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ<br>ಕಾವ್ಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿ<br>ನೋವುಣ್ಣುತ್ತದೆ