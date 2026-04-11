‘ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ’

ಮೈಸೂರು: 'ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಕೇವಲ ಕವಿಯಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರು' ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಟರಾಜ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ 'ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ 700 ಪುಟ ಹೊಂದಿದ್ದು, 10 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು, ಪುತಿನ, ಕೆಎಸ್ಎಸ್, ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನವರು. ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ, 'ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡಾವಳಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹಲವು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒರೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡಿ, ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಾರದ ಎಂ, ನಟರಾಜ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದಮೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>