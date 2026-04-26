ನಂದಿನಿ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಅವರ ಕವನ: ನಾಡು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು...

ನಾಡು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ದಾಳ ಎಸೆದಿರಿ</p>.<p>ನಾಡಬಾಂಬುಗಳ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆರೆದಿರಿ</p>.<p>ಅಯಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಇಟ್ಟಿರಿ</p>.<p>ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ತುಂಬಿಸಿ</p>.<p>ರಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿ ಚರಸ್ಸು ಅಂಟಿಸಿ…</p>.<p><br />ನೂರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ</p>.<p>ವಹಿವಾಟು ತೋರಲು</p>.<p>ಸರ್ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ</p>.<p>ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿರಿ</p>.<p>ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದು</p>.<p>ತೋಟದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದಿರಿ</p>.<p>ಚೌರದ ಅಂಗಡಿಯೋ ಮೀನು ಮಂಡಿಯೋ</p>.<p>ಬದಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಜಬೂತು</p>.<p>ಮುಖಾಬಿಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ</p>.<p><br />ಸಮಸಮಾಜ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಾತಿ ಓಲೈಸಿ</p>.<p>ಸಮಾಜವಾದದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನರನರರ ನಡುವೆ</p>.<p>ವಿಷದ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿ</p>.<p>ಮಾತುಮಾತಿಗೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ</p>.<p>ಸೆರಗು ಎಳೆದು</p>.<p>ಗೋಡೆ ಬೆಳೆಸಿದಿರಿ ಕಾಡು ಸವರಿದಿರಿ</p>.<p>ದೂರದ ದೇಶ ಹೊಗಳಿ</p>.<p>ಮೂರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುವತ್ತು ಬಾರಿ</p>.<p>ಮರೆಯದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ</p>.<p>ವ್ರತವೂ ತಪ್ಪದಂತೆ</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಬಾಬಾ ಬಸವ ಗಳ ಎದೆ ತಡವಿದಿರಿ</p>.<p><br />ಆಗಲೇ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಜನನಾಯಕ</p>.<p>ಬಂದಿದ್ದು ದಿನದಿನವೂ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆ</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ನೀವೆ ಸೂಕ್ತ</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯೂ ನೀವೇ</p>.<p>ನೀವೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ</p>.<p><br />ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತು ಕಲಿಸುತ್ತಾ</p>.<p>ಹಸಿದ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾದಿ ತೋರುತ್ತ</p>.<p>ಮುರಿದ ಹರೆಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ</p>.<p>ಬದುಕುವವಳ ಮಾತು ನನ್ನವು</p>.<p>ಸರಿಯೇ</p>.<p>ನಿಮಗವು ಪ್ರಲಾಪವೇ ಹೌದು</p>.<p><br />ನೀವಿನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು</p>.<p>ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮಿರಾದೆ ನೆರವೇರಿದೆ</p>.<p>ಆತಂಕ ಬೇಡ</p>.<p>ಸಂಜೆಗೆ ಬರಲಾಗದು ನಿಮ್ಮ</p>.<p>ಸುಡು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ</p>.<p>ನನ್ನ ಮುದಿಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ</p>.<p>ವೃಣವಾಗಿದೆ</p>.<p>***</p>