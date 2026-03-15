ಸನಾವುಲ್ಲಾ ನವಿಲಾಹಾಳು ಅವರ ಕವನ ‘ಉಪವಾಸ’

ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದಿಡುವುದು<br>ಉಪವಾಸ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ<br>ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಸಿವು ತಿಳಿಯುವುದು</p><p>ಹಸಿವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯದಲ್ಲ<br>ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಂಡವನೊಡಲಲ್ಲೂ<br>ಅಡಗಿರುವ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು</p><p>ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಟವಲ್ಲ<br>ನೋಟ ರೆಪ್ಪೆಬಡಿವ ಕಣ್ಣಿನದಲ್ಲ<br>ಮಿಡಿವ ಮನಸ್ಸಿನದು</p><p>ನೋಟವೆಂದರೆ ಬರಿನೋಡುವುದಲ್ಲ<br>ತನ್ನೊಳಗನ್ನು ಕಾಣುವುದು</p><p>ಕೈಗಳು ಸೋಕಬೇಕಾದದ್ದು<br>ನಿಲುಕುವ ಭೌತಿಕವನ್ನಲ್ಲ<br>ಎಟುಕದ ಅನಂತವನ್ನು</p><p>ಸೋಕುವುದೆAದರೆ ಸ್ಪರ್ಶವಲ್ಲ<br>ಭಾವಾಂತರAಗವನು ತಾಕುವುದು</p><p>ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ಮೂಡಬೇಕಾದ್ದು<br>ನೆಲದಮೇಲಲ್ಲ<br>ಸವೆದ (ಸಾಗಿದ) ಬದುಕಿನ ಪುಟಗಳಲಿ</p><p>ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದೆಂದರೆ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ<br>ಕುರುಹುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು