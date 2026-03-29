ಶಂಕರಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವರ ಕವಿತೆ: ಅಪ್ಪನ ಹರಿದ ಬನಿಯನ್ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…!

ಅಪ್ಪನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ<br>ಅದೇಷ್ಟೋ ಸಲ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ<br>ಕುಳಿತು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ<br>ತೇರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.<br>ಆಗಲೂ ಅಪ್ಪನ<br>ಹರಿದ ಬನಿಯನ್<br>ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…</p>.<p>ದುಡಿದು ಸಣ್ಣಾಗಿ<br>ಬಾಳ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನೊಗ ಹೊತ್ತ ಎತ್ತಿನಂತೆ,<br>ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು<br>ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ<br>ಅಪ್ಪನ ಹರಿದ ಬನಿಯನ್<br>ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…</p>.<p>ಹಬ್ಬ–ಹರಿದಿನ, ಜಾತ್ರೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ<br>ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪುಡಿಗಾಸಿನಲ್ಲಿ<br>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ,<br>ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೊಳ್ಳದ<br>ಆ ತ್ಯಾಗಜೀವಿ ಅಪ್ಪನ<br>ಹರಿದ ಬನಿಯನ್<br>ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…</p>.<p>ಸತಿಸುತರ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ<br>ತನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತ,<br>ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ<br>ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ<br>ಶಿವನಂತೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ<br>ಅಪ್ಪನ ಹರಿದ ಬನಿಯನ್<br>ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…</p>.<p>ವೀರ ವಿರಾಗಿ, ಭಾವನಾಜೀವಿ,<br>ಎದುರಿಗಿರುವ ಮೌನಮೂರ್ತಿ;<br>ಒಡಲಲ್ಲಿ ದಳ್ಳುರಿಯಿದ್ದರೂ<br>ಸಹನೆಯಲಿ ನಗುವ ಶಾಂತಿದೂತ—<br>ಆ ಅಪ್ಪನ<br>ಹರಿದ ಬನಿಯನ್<br>ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ…</p>.<p>ಇಂದು ನೆನಪುಗಳ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ<br>ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ<br>ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ—<br>ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿಂದೆ<br>ನಿಂತಿದ್ದದು<br>ಅಪ್ಪನ ಅದೇ<br>ಹರಿದ ಬನಿಯನ್…!