ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕಂಪ್ಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆ: ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗದ ನಿಶ್ಯಬ್ದ

<p><em><strong>ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಮೆರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ </strong></em></p><p><em><strong>ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಂಪ್ಲಿ</strong></em></p>.<p>ಥಾನೆಯ ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ<br>ನಾನು ಎರಡು ನಿಶ್ಯಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಒಂದು–<br>ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲ್<br>ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್: “Are you okay?”</p><p>ಮತ್ತೊಂದು–<br>ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ<br>ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಟ್ಟೆ.</p><p>ಅವು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ.<br>ನನ್ನನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.<br>ಆದರೆ…<br>ಅವು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲವು.</p><p>ಹದಿನಾರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ<br>ಥಾನೆ ಹೈವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ.<br>ಕಾರುಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ—<br>ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತುಹೋದ ಉಸಿರಿನಂತಿವೆ.</p><p>ನನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ<br>ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು<br>ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಒಂದು ಕ್ಷಣ…<br>‘Revenue’ ಕೊಂಚ ‘Rain’ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು.<br>‘Target’ ಕೊಂಚ ‘Touch’ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು.</p><p>ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ<br>ಆ ಮೇಲ್ ನನ್ನ ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಬೇಕಿತ್ತು.<br>ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬಂದು ಕೂರಬೇಕಿತ್ತು.</p><p>ಆದರೆ–<br>ಗಾಜಿನ ಗೋಡೆಗಳೊಳಗಿನ<br>ಅವುಗಳ ಮರೆ<br>ನನ್ನನ್ನು ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿತು.</p><p>ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ<br>ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತರ ಹಾರಬಹುದು ಎಂದು,<br>ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನೇ<br>ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯ ಸಪ್ಪಳ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು<br>ಭಯಪಟ್ಟೆ.</p><p>ಮೊದಲು ‘Delete’ ಒತ್ತಿದೆ.<br>ನಂತರ ನಿಶ್ಯಬ್ದದೊಳಗೇ<br>ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ<br>ಥಾನೆಯ ಏಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ<br>‘Are you okay?’ ಎನ್ನುವ ಮೇಲ್<br>ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಅದಕ್ಕೀಗ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ,<br>ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ<br>ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅದು ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗಲೆಲ್ಲಾ<br>ಗೆರೆಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಈಗ ಥಾನೆಯ<br>ಪ್ರತಿ ಮಳೆಹನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ,<br>ಪ್ರತಿ ಗಾಳಿಯೊಳಗೂ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯ ಸಪ್ಪಳ.</p><p>ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ.<br>ನನ್ನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ<br>ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ಕೆಳಗೆ<br>ಒಂದು ಕಿರು ನಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ.</p><p>ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ–<br>‘Are you okay?’</p><p>ಈ ಸಲ<br>ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾರೆ.<br>ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾರೆ.</p><p>ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ…!?</p><p>ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಕೊಂದ<br>ಪ್ರತಿ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯವೂ<br>ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ<br>ಒಂದು ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಗರ…<br>ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಗರ…<br>ನಿಶ್ಯಬ್ದಗಳ ನಗರ…</p><p>ಥಾನೆ–<br>ಈಗ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರ.</p><p>ನಾನು ಕೊಂದ<br>ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳ ಶರೀರ!</p>